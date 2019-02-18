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حمّل الاتحاد مسؤولية ضعف الأمن

المزيدي: 50 شخصاً دخلوا المنصة عنوة

راشد خلف
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الإثنين 18 فبراير 2019

حمّل أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي مشجعي نادي الكويت مسؤولية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أول من أمس، واستغرب دخول أكثر من 50 شخصاً إلى المنصة الرئيسة.
وقال المزيدي لبرنامج «الدربي» إن مجلس ادارة العربي اجتمع قبل يومين للتجهيز للمباراة وتحديد الأماكن التي سيجلس عليها أعضاء نادي الكويت والضيوف، مشيراً إلى أن عدد الأماكن المتوفرة في المنصة محدود جداً، وهي في المعتاد لأعضاء النادي الضيف والنجوم السابقين.
وتابع: «نحن تنازلنا عن الأماكن المخصصة لنا وأنا شخصياً لم اجلس في المنصة، كما اننا بلغنا الأخوة في نادي الكويت من أجل حضور شخصين من العلاقات العامة للاشراف على دخول أعضاء ناديهما».
وأضاف: «لكن ما حدث هو أن 50 شخصاً دخلوا إلى المقصورة عنوة»، مؤكداً أن بعضهم كان يحمل أداة حادة تسببت في إصابة المشجع العرباوي الذي أسعف إلى مستشفى الأميري.
ونوّه إلى أن الحضور الأمني في الملعب لم يكن على مستوى الحدث، بسبب قلة عدد رجال الأمن، محملاً اتحاد الكرة مسؤولية ذلك. ووجه المزيدي حديثه إلى جمهور العربي قائلاً: «لن نسكت عن حقنا، وسنسلك كل الطرق القانونية».


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