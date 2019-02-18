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تقدم النادي العربي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد نادي الكويت بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين على ستاد صباح السالم أول من أمس وانتهت بفوز الأبيض 2-0 ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز. وأصدر مجلس إدارة العربي بياناً تضمن أبرز نقاط الشكوى:

الممارسات غير المسؤولة من قبل نادي الكويت بمساعدة اكثر من خمسين شخصاً باقتحام المنصة عنوة.

استخدام المقتحمين السلاح الابيض في مشاجرة مع جمهور العربي عند باب المنصة بعد المباراة كادت ان تزهق فيها الارواح لولا عناية الله.

قيام المقتحمين بترديد اهازيج تحمل كلمات بذيئة ومسيئة بحق رئيس واعضاء مجلس الادارة وذلك في المنصة الرئيسة حيث يتواجد اعضاء مجلس ادارة الناديين.

قيام لاعب الكويت جمعة سعيد بحركات غير لائقة ما تسبب في اشتباكات بين اللاعبين بعد المباراة.

وطالب النادي العربي اتحاد كرة القدم بتحمل مسؤولياته وتطبيق العقوبات الواردة بالنظام الاساس تجاه نادي الكويت والا فسيكون للنادي العربي موقف اخر تجاه الاتحاد لما فيه مصلحة النادي العربي.

كما طالب العربي بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لما تقدم من معطيات.

