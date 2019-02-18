loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليرموك بطل «براعم التنس»


احتل اليرموك المركز الاول برصيد 237 نقطة وحل ثانيا خيطان (215 نقطة) وجاء ثالثا الكويت (176 نقطة) في ختام منافسات بطولة اتحاد التنس للبراعم اول من امس على ملاعب نادي خيطان. وفاز بالمركز الأول في البطولة لاعب اليرموك محمد العوضي وجاء في المركز الثاني لاعب خيطان عمر محجوب وفي المركز الثالث عبد الرحمن عبد اللطيف (اليرموك) وفي المركز الرابع ناصر العلي (الكويت). وتوج أمين سر عام الاتحاد عبد الرضا الغريب والمدير الفني لنادي الكويت سعود المحميد وممثل نادي خيطان حسين الحداد، الفائزين بالمراكز الاولى بحضور اعضاء الأجهزة الفنية للأندية المشاركة في البطولة وأولياء أمور اللاعبين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة