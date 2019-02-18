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احتل اليرموك المركز الاول برصيد 237 نقطة وحل ثانيا خيطان (215 نقطة) وجاء ثالثا الكويت (176 نقطة) في ختام منافسات بطولة اتحاد التنس للبراعم اول من امس على ملاعب نادي خيطان. وفاز بالمركز الأول في البطولة لاعب اليرموك محمد العوضي وجاء في المركز الثاني لاعب خيطان عمر محجوب وفي المركز الثالث عبد الرحمن عبد اللطيف (اليرموك) وفي المركز الرابع ناصر العلي (الكويت). وتوج أمين سر عام الاتحاد عبد الرضا الغريب والمدير الفني لنادي الكويت سعود المحميد وممثل نادي خيطان حسين الحداد، الفائزين بالمراكز الاولى بحضور اعضاء الأجهزة الفنية للأندية المشاركة في البطولة وأولياء أمور اللاعبين.

