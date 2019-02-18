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«طائرة الأبيض» هزم صحار

زيد خلف
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الإثنين 18 فبراير 2019

حقق الكويت انتصاره الثاني على التوالي وجاء على حساب صحار العماني 3-1 (25-19، 22-25، 25-17، 25-15) في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية السابعة والثلاثين للكرة الطائرة المقامة في تونس لغاية 24 فبراير الحالي.
ورفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهو سيخوض مباراته الثالثة القوية أمام الترجي التونس اليوم في 05:00 مساء.
وقدم الكويت عرضاً قوياً الشوط الأول كلله بالفوز دون صعوبة تذكر 25-19 بفضل تميز لاعبيه عبدالله جاسم وعامر السليم إلى جانب المحترفين التركي مصطفى رمضان والتونسي حمزة نقة.
وتراجع أداء الأبيض في الشوط الثاني مع صحوة منافسه صحار الذي استطاع أخذ الأفضلية وانهاء الشوط لصالحه 25-22.
واستعاد الأبيض زمام المباردة في الشوطين الثالث والرابع وفرض سيطرة مطلقة من خلال تميز الأداء في الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الشوط الثالث 25-17 والرابع 25-15 محققاً انتصارا مستحقاً ومقترباً من التأهل إلى الدور الثاني.


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