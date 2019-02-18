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أرجع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي سبب الخسارة أمام الساحل إلى عدم استغلال اللاعبين للفرص التي إتيحت لهم أمام المرمي في المباراة التي أقيمت على ستاد عبدالله الخليفة أول من أمس وانتهت بفوز الضيوف 2-0 ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

ورغم الخسارة، حافظ اليرموك على الصدارة برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن الساحل الثاني الذي يبتعد بدوره بفارق 6 نقاط عن برقان الثالث والذي غاب عن الجولة، فيما ظل الصليبخات في المركز الرابع بعد خسارته 0-2 في الجولة ذاتها أمام خيطان الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة.

وقال الفيلكاوي في تصريح صحافي أن الأهم هو بقاء الفريق في الصدارة، لافتاً إلى أنها الخسارة الأولى لليرموك في المسابقة.

وأضاف أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منة في اللقاء على عكس المباريات السابقة والتي استطاع الفوز فيها وكذلك قلب النتيجة لصالحه في بعض اللقاءات، لافتاً الى أن هذة الخسارة تعد بمثابة جرس إنذار للفريق للتركيز على المباريات المقبلة والعودة الى الانتصارات مجدداً.

وأوضح الفيلكاوي أن الفريق تأثر بغياب ثلاثة من أبرز لاعبية وهم قائد الفريق أحمد هاني والتونسي سمير العروسي ومبارك البناى مؤكدا أن اللاعبين غير راضين تماما عن الخسارة ووعدوا بالظهور بمستوى أفضل في المباريات المقبلة.

ويعاود لاعبي اليرموك تدريباتهم اليوم بعد ان حصلوا على راحة أمس، في الوقت الذي طالبهم فيه الفيلكاوي بنسيان الخسارة أمام الساحل والتركيز والاستعداد لمواجهة برقان في الجولة الاخيرة من القسم الثالث.