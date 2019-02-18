محلية

اختتم مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2019 الذي اقيم برعاية اميرية سامية، فعالياته اول من امس بتتويج الفائزين في منافسات بطولة كأس الأمم الرابعة للخيل المصرية وذلك في ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي.

واعرب ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في حفل ختام المهرجان نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحفيين عقب الحفل»عن تشرفه الكبير بتمثيل سمو الأمير لحضور ختام هذا المهرجان الكبير»، منوها بالمشاركة المميزة للمرابط الكويتية والخليجية والعربية في المهرجان.

وأشاد الشيخ محمد العبدالله بالتنظيم الرائع للجنة المنظمة للمهرجان بقيادة الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمركز الجواد العربي (بيت العرب) الشيخة سارة الفهد وكل أعضاء اللجان العاملة «ما أثمر نجاح المهرجان» مهنئا ملاك ومربي الخيل الفائزين في مسابقاتها المختلفة.

من جانبها ثمنت الشيخة سارة الفهد عاليا رعاية سمو أمير البلاد لهذا المهرجان منذ انطلاقه الامر الذي اسهم في النهوض بهذه الهواية الأصيلة وتحقيقها نجاحات كبيرة ومستمرة.

وقالت الشيخة سارة الفهد في تصريح مماثل ان القائمين على المهرجان ولجان العمل تسعى جاهدة الى الارتقاء بأنشطة المهرجان وفعالياته عاما بعد عام مشيرة الى ان نظام توزيع الجوائز الجديد الذي يعتمد على توزيعها في التصفيات لاقى استحسانا من مربي الخيل المشاركين كونه يحقق تكافؤ الفرص للجميع ويشجعهم على المشاركة.

وأوضحت انه ومن خلال متابعتها لمنافسات هذه النسخة للمهرجان لمست تطورا كبيرا في مستوى ونوعية الخيل المشاركة للمربين الكويتيين «وهو ما أدى إلى تنامي طموحهم تحسين الانتاج وتطوير سلالات الخيل العربية» مضيفة أن الكويت باتت تعد مركزا مميزا لانتاج وتربية سلالات الخيل ذات الدماء المصرية.

وشارك في بطولة كأس الأمم الرابعة للخيل المصرية أكثر من 160 جوادا عربيا اصيلا من داخل الكويت وخارجها واستمرت على مدى يومين وهي ثاني بطولات الكويت الدولي للجواد العربي (2019) إذ بدأ المهرجان قبل نحو أسبوعين باقامة البطولة الدولية الثامنة لجمال الخيل العربية التي شارك فيها 278 جوادا.

وأسفرت نتائج البطولة المصرية التي شملت ست فئات عن فوز المهرة «اي. بي. داليا» لمالكها احمد البابطين بالمركز الأول في مسابقة أجمل فلوة لعمر (سنة فما أقل) في حين أحرز المهر «اديب الهلالية» لبراك الهاجري بلقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر. وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى 3 سنوات) فازت المهرة «اس جوهرة» لمالكها عبدالله حسين بالمركز الأول بينما أحرز الجواد «اس. إتش. سراب» العائد لمربط الشايع بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات).وتوجت

