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كأس محافظ الفروانية في «الصيد»


يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في 2:30 ظهر اليوم منافسات الاجتماع السادس لسباق الخيل لهذا الموسم والذي يقام برعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود،وقيد في المهرجان 58 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات ستتنافس على مسافات مختلفة من اجل الفوز بكأس محافظ الفروانية وكأس شركة زين للاتصالات وبكأس مركز الجواد العربي (بيت العرب) للجياد الاصيلة والمخصصة للنتاج العربي المفتوح على مسافة 2000 متر.
وتتنافس جياد الدرجة الثالثة على مسافة 2400 متر من اجل الفوز بكأس زين وتتجه الانظار الى الشوط السادس المخصص لجياد الدرجة الثانية للتنافس على مسافة 1200 متر من اجل الفوز بكأس محافظ الفروانية، والجياد المشاركة هي «الغوش وسلماني وتراحب لاسطبل الدعية وضروري لاسطبل السرور والكل نايف لاسطبل النشاما وثنيان العز لاسطبل العصيمي».


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