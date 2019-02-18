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تنطلق اليوم منافسات بطولة الكويت الدولية لسباق السرعة «الدراغ ريس» والتي ينظمها نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية وذلك في مدينة عريفجان لرياضة المحركات بمشاركة نخبة من المتسابقين من داخل الكويت وخارجها.

وسيشارك في البطولة 54 متسابقا يمثلون خمس دول الى جانب الكويت وهي الولايات المتحدة الاميركية والسعودية والبحرين وقطر.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة النادي الشيخ دعيج الفهد: إن منافسات البطولة تعد قوية لاسيما مع زيادة اهتمام الشباب بهذه النوعية من السباقات المنظمة والتي تراعي المستويات العالمية للامن والسلامة.

وأضاف أن تجمع المتسابقين في الحلبة سيكون خلال فترة البطولة في تمام الثالثة عصرا على أن تنطلق التجارب في الساعة الرابعة بمشاركة نخبة من المتسابقين والهواة لهذه الرياضة (يومي الاثنين والثلاثاء) على ان تقام التصفيات الاولية بعد غد ثم تليها التصفيات النهائية في اليوم الذي يليه.

وثمن الرعاية والتعاون الدائم بين النادي والهيئة العامة للرياضة في تنظيم البطولات التي تستقطب هواة هذه الرياضة من الشباب، واصفا التعاون بالبناء والفعال الذي أسهم في تطوير رياضة المحركات في الكويت وجمع الشباب تحت مظلة النادي وفي الحلبة تحقيقا للأمن والسلامة.

وأعرب عن أمله في أن يحقق التعاون الهدف المأمول منه في دعم الشباب الممارس لرياضة المحركات بشتى أنواعها وابعادهم عن مخاطر الطرقات والممارسات الخاطئة متمنيا السلامة لجميع المتسابقين المشاركين في البطولة وللنادي في التنظيم بصورة لائقة ومنشودة لمحبي هذه الرياضة.

