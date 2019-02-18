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يشارك النادي الرياضي للمعاقين في بطولة ملتقى الشارقة لألعاب القوى وبطولة فزاع الدولية للمعاقين واللتين تستمران حتى 28 فبراير الجاري. وقال رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس الوفد المشارك شافي الهاجري ان الفريق اتم استعداداته للمشاركة وان جميع اللاعبين جاهزون لخوض منافسات البطولتين «ولديهم العزم والاصرار لإحراز الميداليات والتأهل لبطولة العالم واولمبياد طوكيو 2020 ورفع راية الكويت في المحافل الاقليمية والدولية».

وأكد ان ابطال الكويت سيكونون على قدر الطموح في تحقيق انجاز جديد، موضحا ان مجلس ادارة النادي قام بتشكيل لجنة من الفنيين المتخصصين قامت بعمل العديد من الزيارات لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وقامت باختيار اللاعبين المناسبين لكل رياضة مدرجة في البطولتين.

واشار الهاجري انه تم عرض اللاعبين على اللجنة الطبية بالنادي وتصنيفهم طبيا حسب الإعاقة واختيار الالعاب المناسبة لاعاقتهم وتأهيلهم الفني والبدني.وبين انه تم وضع برنامج رياضي عالي المستوى لصقل قدرات اللاعبين الكويتيين المشاركين كما تم تنظيم العديد من المعسكرات الرياضية التي منحتهم الفرصة لكسب الخبرة والمهارة. واضاف الهاجري ان ادارة النادي حرصت على اجراء عملية احلال وتجديد شاملة في العديد من الاجهزة الفنية والادارية في مختلف الالعاب وضخ دماء جديدة من اللاعبين الصغار السن في جميع فرق النادي بمختلف الالعاب ضمن اطار خطة طموحة للارتقاء بمستوى رياضة المعاقين الكويتية ومواكبة التطور في هذه الرياضة على المستوى العالمي.

