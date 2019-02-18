محلية

استمتعنا قبل يومين بمباراة حماسية بين العربي والكويت ضمن مسابقة الدوري العام ففي الحقيقة وجدت مستوى العربي قد ارتفع وبدأ يلعب كورة جميلة فيما عدا عدم قدرته ان يترجم الفرص التي حصل عليها في الشوط الاول (ثلاث فرص اكيدة) إلى اهداف، ولم يكن الكويت بمستواه المعهود وذلك من تأثير المباريات الخارجية التي لعبها في اوقات قصيرة فبدا الارهاق عليهم الا انه كان اكثر تركيزا امام المرمى واستطاع ان يقتنص الفرص التي حصل عليها واستفاد من طرد لاعب العربي و اشرك اللاعب الفذ فيصل زايد لكي يزيد من قدرته التهديفية مع أنني اعتقد أن حارس العربي عبدالغفور لم يكن في مستواه الفني المعهود... فأقول للعربي هاردلك و لكننا فرحون بتقدم مستوى الفريق فنيا... ومبروك للكويت و الذي مازال يصارع لضمان الفوز بالدوري وقد يحتاج إلى ثلاث مباريات لكي يفوز بالدوري من وقت مبكر.

واسمحوا لي في التحدث عن احداث المباراة و الشغب الجماهيري الذي حدث من قبل القلة من الجماهير من على المدرجات في المقصورة الرئيسة التي فقدت احترامها منذ زمن بعيد و التي يصعب التحكم بها حاليا في من مسموح له الدخول لمشاهدة المباراة ومن ثم خارج استاد فيما بينهم لكي اعرف من الذي يخطط دائما بأن تكون هناك احداث شغب في مباراة الفريقين (العربي والكويت) مع ان احداث المباراة كانت طبيعية بين اللاعبين ولم تحدث اخطاء تحكيمية تذكر؟ هل هناك عصابة اسمها: مباراة العربي والكويت، ام ان هناك اقلية ترغب في افتعال المشاكل بين جماهير الفريقين، ام ان هناك ايادي خفية ترغب في معاقبة العربي؟؟؟ احداث لا اعلم من يتحمل مسؤولياتها؟ ولكن اذا اتضحت الرؤية في هذا الموضوع مستقبلا نتمنى ان تعلن لكي يعرف الجميع من يخطط لدمار الرياضة الكويتية؟... والله من وراء القصد.

