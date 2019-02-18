دوليه

وضع الهلال السعودي قدما في الدور نصف النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال عقب فوزه على ضيفه الاتحاد السكندري المصري 3 0 اول من امس في ذهاب دور الثمانية بالبطولة. وسجل أهداف الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة 14 وبافيتيمبي جوميز (هدفين) في الدقيقتين 31 و41. وخيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت الوصل الإماراتي بضيفه الأهلي السعودي اول من امس في ذهاب دور الثمانية.وسجل هدفي الوصل عبد الله جاسم في الدقيقة الأولى وكايو كانيدو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي الأهلي نيكولاي ستانسيو ودجانيني تافاريس في الدقيقتين 67 و72.

