دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد غازي بالحبس 7 سنوات لمواطنة تعمل في الملحق المالي للمكتب الصحي الكويتي في واشنطن 7 سنوات وإلزامها برد 875 ألف دولار وتغريمها ضعف المبلغ وعزلها من الوظيفة وحبس مواطن يعمل في ذات الجهة سنة مع كفالة 1000 دينار لوقف النفاذ وذلك لحين صيرورة الحكم نهائيا. كما امرت المحكمة بإرسال صورة من التحقيقات في قضية اختلاسات المكتب الصحي في واشنطن للتصرف والتحقيق في الاتهامات المنسوبة للملحق المالي مع شيخ من الاسرة الحاكمة يتولى منصباً مرموقاً ورد اسمه في اوراق القضية وحصوله على اموال عامة بحجة العلاج.

ويذكر ان المتهمة قد وجه اليها تهمة إهدار المال العام، بعدما سبق لوزير الصحة السابق علي العبيدي أن أحالها في ديسمبر الماضي وعاملين آخرين في المكتب على النيابة بشبهة إهدار مال عام، وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن أوقفها قبل أشهر في المطار لدى استعدادها لمغادرة واشنطن.

