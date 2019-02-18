loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حبس مواطنة تعمل ملحقاً مالياً بالمكتب الصحي في واشنطن

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 18 فبراير 2019

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد غازي بالحبس 7 سنوات لمواطنة تعمل في الملحق المالي للمكتب الصحي الكويتي في واشنطن 7 سنوات وإلزامها برد 875 ألف دولار وتغريمها ضعف المبلغ وعزلها من الوظيفة وحبس مواطن  يعمل في ذات الجهة سنة مع كفالة 1000 دينار لوقف النفاذ وذلك لحين صيرورة الحكم نهائيا. كما امرت المحكمة بإرسال صورة من التحقيقات في قضية اختلاسات المكتب الصحي في واشنطن للتصرف والتحقيق في الاتهامات المنسوبة للملحق المالي مع شيخ من الاسرة الحاكمة يتولى منصباً مرموقاً ورد اسمه في اوراق القضية وحصوله على اموال عامة بحجة العلاج.
ويذكر ان المتهمة قد وجه اليها تهمة إهدار المال العام، بعدما سبق لوزير الصحة السابق  علي العبيدي أن أحالها في ديسمبر الماضي وعاملين آخرين في المكتب على النيابة بشبهة إهدار مال عام، وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن أوقفها قبل أشهر في المطار لدى استعدادها لمغادرة واشنطن.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة