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«التمييز» برأت مواطناً من الإساءة إلى «كاتب مقال»

مشعل عبدالله
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الإثنين 18 فبراير 2019

ألغت محكمة جنح التمييز الحكم الصادر بالامتناع عن عقاب مواطن أساء الى كاتب مقال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالقول له «يجب عليك أن تتوب الى الله من هذه المقالة الكفرية» والقضاء مجددا ببراءته. وذكر المجني عليه في التحقيقات ان المتهم قام بنشر صورة من تغريدة صادرة من الشاكي وعلق عليها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بكتابة عبارات تضمنت اساءة له بان أورد «يجب عليك ان تتوب الى الله من هذه المقالة الكفرية» وكان ذلك أمام متابعي حساب المتهم المتاح للعامة. وحضر المحامي علي مطر الواوان عن المتهم امام محكمة التمييز مؤكدا ان الحكم المطعون عليه في ادانة موكلي بجريمة المساس بكرامة المجني عليه عن طريق الشبكة المعلوماتية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه خلا من بيان كافٍ للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ما يعيبه ويستوجب تمييزه.


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