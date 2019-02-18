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تغريم 13 موظفاً في «الكهرباء» 2000 دينار لتزويرهم «بصمة الحضور والانصراف»

مشعل عبدالله
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الإثنين 18 فبراير 2019

قضت محكمة التمييز أمس بتغريم 13 مواطناً موظفا في وزارة الكهرباء والماء مبلغ 2000 دينار وذلك في قضية تزوير بصمة الحضور والانصراف والاستيلاء على أموال الوزارة بغير حق.
وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين لانهم بدائرة المباحث الجنائية «بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الكهرباء والماء استولوا «كل فيما يخصه» بغير حق على المبالغ المبينة والمملوكة لوزارة الكهرباء وذلك من صرف رواتبهم الموصوفة بالتهمة التالية على النحو الوارد بها وتمكنوا بذلك من صرف رواتبهم رغم عدم استحقاقهم لهذه المبالغ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى سبقتها هي انهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر».
كما انهم ارتكبوا تزويرا في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بانهما مطابقين للحقيقة.


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