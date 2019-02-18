دفتر أحوال

احبط رجال جمارك منفذ النويصيب الحدودي نوبة «ج» محاولة تهريب 277 كرز سجائر وعلب معسل من البلاد الى المملكة العربية السعودية من قبل مسافر سعودي الجنسية.

ووفق مصدر جمركي أفاد بأن سيارة يقودها شخص سعودي الجنسية وصل مساء الأول من أمس الى منفذ النويصيب الحدودي قاصداً الخروج الى المملكة العربية السعودية وخلال تفتيش سيارته عثر على ما يقارب من 277 كرز سجائر وعلب معسل مخبأة بطريقة سرية في ماكينة السيارة وعلى جوانب الابواب. وخلال التحقيق مع المسافر السعودي اعترف أنه كان ينوي تهريب السجائر والمعسل للاتجار بها.

وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة.

