دفتر أحوال

قررت محكمة الجنايات امس اخلاء سبيل مواطنين ووافدين بكفالة 20 ألف دينار في قضية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال على وافدين بتوفير فرص عمل لهم في جهات مرموقة بالكويت.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية ان حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة تم تنفيذها قبل ايام في منطقة جليب الشيوخ، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين ان اقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم وأسباب كونهم عمالة سائبة أقروا بأنهم حضروا الى البلاد بفيزا حرة وانهم دفعوا مبالغ مالية مقابل ان يتم دخولهم الكويت وعقب ذلك يتركون يسترزقون.

وقامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمراجعة ملفات الشركات والتي يفترض أن العمال الموقوفين في الحملة يعملون عليها لتنكشف الحقائق الخطيرة والتي تمثلت في ان مقرات الشركات الثلاث وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي مغلقة ولا نشاط فعليا لها، وكان عدد العمالة الذين حضروا على الشركات الثلاث ليس بالمئات بل 3000 عامل من جنسيات مختلفة وانهم حضروا بناء على عقود حكومية، مشيرة الى أن رجال مباحث شؤون الاقامة حققوا مع الوافدين ليكتشفوا أن علاقاتهم كانت مع وافد سوري.

