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كرنفال البندقية يحتفي بالقمر


بدأت مدينة البندقية الايطالية احتفالات الكرنفال السنوية بعرض للقوارب خلال الليل عبر قناة ريو دي كناريجيو احدى اشهر القنوات بالمدينة. وتستمر هذه الاحتفالات اكثر من اسبوعين وتجتذب اعدادا كبيرة من المحتفلين. واصطف المتفرجون على جانبي القناة في الوقت الذي شقت فيه القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط اصوات الموسيقى. وستصل الاحتفالات التي تسبق فترة صيام ما قبل عيد القيامة ذروتها في الخامس من مارس. وقالت متحدثة ان عرض هذا العام يحتفي بالقمر بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على سير اول انسان على القمر.
وتشهد البندقية هذا الكرنفال منذ قرون ويشتهر بالأقنعة التي يضعها المشاركون على وجوههم. وفي العقود الأخيرة اصبح هذا الكرنفال وسيلة جذب رئيسة للسائحين لمدينة البندقية.


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