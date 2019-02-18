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إذا كنت تعتقد ان الحمام هو اقذر مكان في بيتك، فان هذا الأمر غير صحيح، لأن ارجاء اخرى من المنزل تضم الآلاف من الجراثيم والفطريات.

وبحسب موقع «بزنس انسايدر»، فان البكتيريا والفطريات والبق الموجودة في البيت الواحد تصل الى ما يقارب 200 الف نوع.

وأضاف المصدر ان هذه البكتيريات الصغيرة لا توجد في الحمام فقط، بل في اماكن متفرقة مثل جهاز التكييف ورشاش الاستحمام وجسم الانسان ايضا.

ويقول الخبراء ان هذا العدد الكبير لا يدعو الى القلق لأن بعض انواع البكتيريا تؤدي دورا ايجابيا وتحافظ على صحة الانسان.

ووجد الباحثون ان نوعا صغيرا من البكتيريا يتسلل الى الانسان اثناء الاستحمام يساعد على تقليل الاجهاد ويزيد من السعادة من خلال تحفيز الناقل العصبي المعروف في الوسط العلمي بالسيروتونين.

بالمقابل، تؤدي الفطريات المكنسية الموجودة في المكيف الى اثارة الحساسية لدى فئة من الناس تتراوح نسبتها بين 2 و6 في المئة.

وتعيش عشرات الآلاف من الجراثيم في جسم الانسان، لكنها ليست سببا وجيها للشعور بالقلق.

ويقدر الأطباء عدد الجراثيم الموجودة في امعاء الانسان بما يتراوح بين 200 و500 نوع، ويؤكدون انها تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحصين الجهاز المناعي.

