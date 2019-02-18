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كشفت دراسة دولية حديثة، ان الوجبة المدرسية التي يتناولها الأطفال في منتصف اليوم الدراسي، تحسن مهارات القراءة والرياضيات في المرحلة الابتدائية.

الدراسة قادها باحثون «بمعهد ESMT» في العاصمة الألمانية برلين، بالتعاون مع باحثين من المعاهد الهندية للتكنولوجيا.

ولكشف العلاقة بين التغذية والتعليم، قام الفريق بدراسة تأثير نظام وجبات الطعام في منتصف النهار في الهند، التي تمتلك احد اكبر برامج التغذية المدرسية المجانية في العالم، حيث تطعم اكثر من 120 مليون طفل يومياً.

ووجد الباحثون ان اطفال المدارس الابتدائية الذين حصلوا على برنامج غذائي مجاني ومنتظم لديهم نتائج تعليمية افضل بكثير.

ووفقاً للدراسة، فان الأطفال الذين حصلوا على التغذية المدرسية في منتصف النهار لما يصل الى 5 سنوات سجلوا درجات اختبار قراءة اعلى بنسبة 18%، كما اظهروا تحسناً بنسبة 9% في درجات اختبار الرياضيات، مقارنة بالتلاميذ الذين حصلوا على الوجبات المدرسية لأقل من عام.

وقال الباحثون ان الدراسة اثبتت ان تأثير التغذية يبدو تراكمياً، مع مرور الوقت، لأن الفائدة الحقيقية من وجبات الغذاء المدرسية تم رصدها لدى الأطفال الذين تناولوها لمدة سنتين الى 5 سنوات. وأضافوا ان دراستهم تعتبر اطول وأكبر دراسة في العالم حول تأثير التغذية المدرسية على تعلم الأطفال في المرحلة الابتدائية، حيث رصد الباحثون بيانات من حوالي 600 منطقة ريفية في الهند، تغطي اكثر من 200 ألف اسرة.

ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، تلقى 368 مليون طفل على مستوى العالم -يمثلون نسبة واحد من كل خمسة اطفال- وجبة مدرسية في عام 2013 بكلفة تبلغ 75 مليار دولار.

