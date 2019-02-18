الاخيرة

يقدم مستخدمو موقع التدوين المصغر «تويتر» على حذف رسائلهم في البريد الخاص بهم، معتقدين ان المسالة انتهت وأصبحت طي النسيان، لكن مهلا، هل هي تحذف فعلا؟

ويعتقد كثيرون ان «تويتر» يتيح لمستخدميه حذف الرسائل التي يرسلونها، لكن حتى وان فعلوا ذلك، فان نسخة منها تظل لدى المستقبل، مالم يختار هو حذفها.

لكن موقع «تيك كرنتش» التقني، نقل عن خبير قوله ان موقع التدوين المصغر يحتفظ بالرسائل الخاصة لسنوات عدة، ومن ضمنها تلك المحذوفة. وقال الخبير في امن المعلومات، كاران سايني، انه حصل على رسائل قديمة له موجودة في ملف ارشيفي يحتوي بياناته، ومما لفت نظره ان الرسائل المحذوفة كان ضمن الملف. وكان الباحث قال انه اكتشف العام الماضي، ثغرة تتيح له استعادة رسائل «تويتر» المحذوفة حتى بعد شطبها من جهتي المستقبل والمرسل، لكن لم يكشف عنها الا الآن بعد عثوره على الملف الأرشيفي. وتقول صفحة المساعدة في «تويتر» ان في وسع مستقبلي الرسائل والمحادثات في الموقع رؤية تفاصيلها حتى لو حذفها المرسل، وتوضح صفحة سياسة الخصوصية ان اي شخص يريد مغادرة الموقع، يمكن ان يلغي تنشيط حسابه ثم يحذفه وبعد مرور 30 يوما يختفي الحساب وكل البيانات المتعلقة به.

لكن الأمر كان مختلفا تماما مع خبير امن المعلومات، الذي استطاع استعادة رسائل محذوفة منذ سنوات، وهو امر يعزز الشكوك حيال احترام «تويتر» للخصوصية وخاصة بعد وقوع امور مشابهة مثل خلل تقني كشف النقاب عنه في يناير الماضي، ذكرت تقارير انه يهدد خصوصية المغردين.

