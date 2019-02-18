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يقول روجر مكنامي ان المستقبل التكنولوجي المرير قد اجتاح حياتنا، وعلينا ان نوقف استثمار فيسبوك لمعلوماتنا، وبالقوة ان استدعى الأمر ذلك.

وشركة فيسبوك في ذروة مجدها حالياً، فهي رابع اكبر شركة في العالم وأكثرها نفوذاً. هذه الشركة التي تطلق على نفسها اسم «المنصة» تقدم خدمة غريبة، حيث يملأها مليارات الأشخاص بالمحتوى: صور اطفال، دعوات عيد ميلاد، حفلات موسيقية وغيرها. لكن هذه الشركة التي قدمت للمستخدمين منصة يعبرون عن انفسهم منها، تتبعهم عبر الويب، حتى عند تسجيل خروجهم، وبالتالي تستخرج بيانات استخبارية بواسطة معلومات استخبارية معقدة، يتم توفيرها بعد ذلك للمعلنين وغيرهم من الأطراف الثالثة.

أجهزة الاستخبارات الأجنبية المعادية تحب هذه المنصة ايضاً، فقط لأن مستخدميها قد اثبتوا انهم معرضون بشكل مثير للصدمة تجاه التلاعب الاجتماعي - وهو فن مظلم اعترفت الشركة نفسها بالقيام به. في عام 2014، شرعت الشركة في معرفة اذا كانت قادرة على جعل مستخدميها حزينين وغاضبين عن قصد. وكانت النتيجة انها قادرة.

وفقاً للكاتب روجر مكنامي في كتابه «خسارة فادحة» فان احدى الشركات التكنولوجية التي اسست على خلق صلة بشرية بين الناس، تعمل الآن على تمزيق المجتمع الأميركي وتهديد مؤسستنا المدنية.

يقول: «تم تقويض ديموقراطيتنا بسبب خيارات التصميم. خيارات تشمل واجهة المنصة الرائعة، الخالية من الاحتكاك، والتي تشجع المستخدمين على البقاء والعودة. اليوم يعيش الأطفال اليائسون في اقفاص، ويحتل رجل مجنون المكتب البيضاوي».

ينادي مكنامي اليوم بتفكيك احتكار فيسبوك للمعلومات والبيانات «بالقوة»، واخضاعه المنصة للتنظيم الشديد لوقف ممارساتها التجارية المروعة.

