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رغم ان الزراعة واحدة من اقدم الأنشطة البشرية على الاطلاق، الا ان هذه الحرفة ربما تأخذ شكلا جديدا في عصر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة ومع اقتحام الروبوتات شتى مجالات الحياة. ويقول باحثان في جامعة فلوريدا الأميركية ان الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات سوف تغزو الحقول خلال السنوات المقبلة، بل وأن المزارعين سوف يتحولون الى مبرمجين وخبراء تحليل بيانات ومطورين للروبوتات.

وذكر الباحث سنتهولد اسانج من معهد علوم الغذاء والزراعة في جامعة فلوريدا: «اعتقد اننا سوف نرى اول حقل يعمل بهذه التكنولوجيا في غضون السنوات القليلة المقبلة». وفي ظل التحديات العالمية التي تستدعي انتاج مزيد من الغذاء، يحث الباحثون العلماء والمزارعين على اعادة التفكير بشكل جذري بشأن مناهج الزراعة، خاصة وأن المزارعين يواجهون عراقيل مثل ارتفاع كلفة العمالة وتراجع مساحة الرقعة الزراعية ونقص مياه الري. ويؤكد الباحثان ان استخدام الميكنة الزراعية الثقيلة ادى الى انضغاط التربة والحد من نمو جذور النبات وضعف خصوبة الأرض، وفي نهاية المطاف نقص الانتاجية الزراعية.

وأضاف اسانج وزميله فرانك ان استخدام روبوتات خفيفة الوزن ذاتية الحركة وطائرات مسيرة بدلا من الميكنة الثقيلة يمكن ان يساعد في علاج مشكلة انضغاط التربة وجعل انتاج الغذاء اكثر استدامة. وأوضح الباحثان ان وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الروبوتات والطائرات المسيرة يمكن ان تعمل على مدار الساعة، وأن تجمع قدرا كبيرا من البيانات، وتنفذ عددا كبيرا من المهام. ومن الممكن استخدام هذه البيانات في زيادة انتاجية الغذاء وتحسين آليات استخدام الموارد، مع الحد في استخدام المبيدات والأسمدة. ويرى اسانج ان هذا الاتجاه الجديد في الزراعة يخدم المجتمع والبيئة حيث انه يساعد في زيادة انتاجية الغذاء مع زيادة الاستدامة.

