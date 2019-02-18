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ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدٍ جديد، يدّعي المشاركون فيه انهم مسافرون جوا، عبر التقاط صور مزيفة تبدو وكأنها من نوافذ الطائرة، قبل ان يكشفوا حقيقة الصور. ويستخدم المشاركون في هذا التحدي المخادع عدة اشياء مثل العبوات البلاستيكية وكراسي الحمام حتى يوحوا بأنهم ركاب على متن طائرة في الجو. وفي بداية المقاطع التي يشاركها المتحدون، يظهرون مثل ركاب يسندون رؤوسهم الى نوافذ قريبة من السحاب، وبعد لحظات قليلة، يكشفون حقيقة المكان الذي يوجدون به. وبحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فان الآلاف من مقاطع الفيديو نشرت هذا التحدي تزامنا مع السنة الصينية الجديدة. وحصد وسم التحدي على مواقع التواصل حوالي 27 مليون تغريدة ومنشور، ولم تقتصر المشاركة على الناس، اذ ظهرت عدة حيوانات اليفة في صور الجو «المزيفة». وقال بعض المشاركين انهم لم يسافروا في حياتهم اطلاقا على متن الطائرة، وان التحدي كان فرصة لممازحة معارفهم وكتابة «أول رحلة جوية». ولقي التحدي ترحيبا واسعا، وقال معلقون انه لا ينذر بمخاطر بخلاف انواع اخرى من التحدي مثل «كيكي» الذي ادى الى عدة حوادث مرورية بسبب اعتماده على السير والرقص بجانب سيارة تتحرك.

