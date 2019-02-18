علي موسى حسين العطار، 99 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبيين، ق5، شارع المسجد الأقصى، ت: 67728335، النساء: الرميثية، ق5، شارع شاهين الغانم، ج56، م19، (عزاء الرجال والنساء ابتداء من اليوم، ت: 99599227

سليمة عبدالرزاق سلطان الدليمي، أرملة صويان راشد الصعفاك، 73 عاماً، شيعت، الرجال: مبارك الكبير، ق1، ش14، م1، النساء: الفحيحيل، ق3، ش7، م103، ت: 96080004

مرزوق عيد عقاب العازمي،

77 عاماً، شيع، ضاحية فهد الأحمد، ق4، ش422، م52، ت: 66552555 - 66555119

بدر محمد حمد درباس الزعابي، 74 عاماً، شيع، الرجال: حطين، ق3، ش311، م42، ت: 99307773، النساء: مشرف، ق1، ش9، م1، عزاء النساء اليوم فقط

صالح رجا البغيلي الرشيدي، 87 عاماً، شيع، صباح الناصر، ق7، ش109، م3، ت: 66662788

إنا لله وإنا إليه راجعون