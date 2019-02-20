وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:

«سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ نواف الأحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي أن أعرب عن خالص التهاني وصادق التمنيات لسموكم بموفور الصحة والعافية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم ولاية العهد.

منتهزا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا للاشادة بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني المطلق والعطاء الذي لا ينضب في خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم مؤكدين أنها محل الفخر والاعتزاز وتحظى بتقديرنا وثناء أهل الكويت جميعا.

سائلين الباري - جل وعلا- التوفيق للجميع وأن يبارك كافة الجهود للارتقاء بمقومات وطننا الغالي والنهوض به لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الامن والأمان والرخاء.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت».

وهذا وقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعميق الشكر وعظيم الامتنان تلقيت أغلى التهاني من لدن مقام سموكم السامي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليتي ولاية العهد وتشريفي بثقتكم الغالية التي أعتز بها كثيرا.

وإذ يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأجزل آيات الشكر والعرفان فإنني اغتنم هذه الفرصة لأعرب بكل إجلال وتقدير عن اعتزازي بنهج سموكم وآرائكم السديدة وخطاكم الثابتة لأجل تحقيق نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي الكويت.

وفي هذا المقام فإنني أتوجه إلى المولى - عز وجل- رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته رمزا وفخرا للكويت وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وكل عام وسموكم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

أعرب فيها باسمه واخوانه أعضاء مجلس الأمة عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة السعيدة على قلوب أهل الكويت قاطبة وتهنئة نابعة من أعماق الفؤاد محفوفة بالضراعة الى الله جلت قدرته ان يحفظ سموه بعين عنايته ورعايته لهذا الوطن المعطاء وأن يفيء على بلدنا العزيز من فيض ألائه وكرم عطائه أمنا وأمانا وسؤددا ورخاء لا يتبدد ولا يزول وأن يجعل أيامنا جميعها أعيادا تتوالى في رحاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وبمؤازرة سموه حفظهما الله ورعاهما وأدام عزهما وأعلا رايتهما وأبقاهما للكويت وشعبها عونا وملاذا ومنارة إشعاع تضيء طريق الهدى امامه ويزيده عزا ورفاهية وشموخا.

وقد بعث سموه رسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والى أعضاء مجلس الامة أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وامتنانه على ما تضمنته تهنئته من أطيب الدعوات وخالص التمنيات سائلا المولى عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء لكويتنا الحبيبة وأهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

كما تلقى سموه رسالتي تهنئة من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

أعرب فيها عن اسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبة سائلين المولى العلي القدير ان يحفظ سموه عضدا متينا لصاحب السمو امير البلاد وان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ كويتنا الغالية بنعمتي الامن والأمان وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والازدهار مشيدين بكل فخر واعتزاز ما تشهده الكويت العزيزة في هذه الأعوام من إنجازات عديدة في شتى المجالات عمت ارجاء البلاد وجعلت الكويت نموذجا يحتذى ومنارة للانسانية يهتدى بها مؤكدين بان هذه الإنجازات كانت وما زالت ثمرة توجيهات صاحب السمو امير البلاد وبمؤازرة سموه نحو الوصول بوطننا الحبيب الى ارقى مكانة بين الدول.

وقد بعث سموه رسالتي شكر جوابية الى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد أعرب فيهما سموه عن جزيل شكره وامتنانه على ما تضمنته تهنئتهما من اطيب الدعوات وخالص التمنيات سائلا المولى عز وجل ان يديم عليهما موفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل وطننا الغالي وان يديم عليه نعمة الامن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة وأهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وتلقى سموه رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد مثمنا ببالغ الاعتزاز مسيرة سموه المشرفة لخدمة وطننا الحبيب والتي كان خلالها مثالا للبذل والعطاء ونموذجا يحتذى به في التفاني والتضحية مما حفظ لسموه مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين تقديرا مستقرا في نفوسهم وضمائرهم سائلا الله عز وجل ان يوفق سموه دوما لكل خير وأن يديم على أبناء وطننا العزيز نعمة المحبة والمودة والالفة التي تجمعهم عبر السنين.

وقد بعث سموه رسالة شكر جوابية الى سمو الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من خالص التهنئة وطيب التمنيات وصادق الدعاء بهذه المناسبة مبتهلا الى المولى العلي القدير ان يديم على سموه وعلى الاسرة الكريمة موفور الصحة والعافية ولكويتنا الحبيبة دوام الامن والأمان والمزيد من التقدم والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

كما تلقى سموه رسالة تهنئة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

ضمنها باسمه وباسم اخوانه الوزراء اطيب آيات التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا متوجها بصادق الدعاء الى المولى سبحانه وتعالى ان يحفظ سموه ويبارك جهوده عاما بعد عام لمواصلة مسيرة الإنجاز والوفاء لوطننا العزيز ونشر المحبة والوفاق وتعزيز التلاحم والوحدة بين أبنائه الاوفياء مستذكرا بكل التقدير والاعتزاز مسيرة سموه الحافلة بالبذل والعطاء مستلهما العزم من توجيهات سموه السديدة على مواصلة الإخلاص في العمل والتفاني في خدمة بلادنا الحبيبة.

وقد بعث سموه رسالة شكر جوابية الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والى اعضاء مجلس الوزراء أعرب فيها سموه عن جزيل الشكر والامتنان على ما تضمنته تهنئته من اطيب الدعوات وخالص التمنيات سائلا المولى عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا الغالي وان يديم عليه نعمة الامن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة وأهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وتلقى سموه رسالة تهنئة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد. ضمنها باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات متضرعا الى المولى عز وجل ان يمن على سموه بنعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء معاهدا سموه بانه على الولاء والوفاء وحمل الأمانة باقون في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز سائلا الله العلي القدير ان يديم على دولتنا العزيزة نعمة الامن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والى جميع الاخوة الكرام منتسبي وزارة الدفاع أعرب فيها سموه عن جزيل الشكر والامتنان على ما تضمنته تهنئته من اطيب الدعوات وخالص التمنيات سائلا المولى عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة والعافية وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا الغالي وان يديم عليه نعمة الامن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة وأهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

