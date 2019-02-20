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سمو أمير البلاد استقبل ناصر المحمد والفالح وترأس اجتماع مجلس مؤسسة «التقدم العلمي»


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد محمد الفاضل ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد بن عبدالعزيز الفالح وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.
وترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بقصر بيان أمس الاجتماع الـ (133) لمجلس إدارة المؤسسة وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين والسادة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة حيث استمع المجلس إلى تقرير المدير العام عن سير العمل في المؤسسة ومراكزها واستعراض البيانات المالية للعام 2018.
هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.


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