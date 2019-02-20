الأربعاء 20 فبراير 2019 ,14 جمادى الآخرة 1440
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سمو ولي العهد استقبل المحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
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