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وطن النهار

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القيادة السياسية عزت مصر


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بمدينة القاهرة والذي أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة آخرين معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي أودى بحياة الأبرياء الآمنين ومؤكدا وقوف الكويت إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه لحماية أمنه واستقراره سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها من كل مكروه.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.


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