وطن النهار

وصف نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بأنه يمثل حالة استثنائية في حب الكويت وابنائها والارتباط بأرضها التي لا يطيق فراقها أو البعد عنها.

وقال الشيخ مشعل الأحمد أمس بمناسبة الذكرى الـ 13 لأداء سمو ولي العهد القسم امام مجلس الأمة والتي تصادف اليوم الأربعاء إن سموه استثمر حبه لوطنه في تحقيق الكثير من الإنجازات والاعمال الخالدة خاصة دوره الفاعل في مسيرة النهضة التي شهدتها الكويت في منتصف القرن الماضي.

وأوضح أن سمو ولي العهد قدم خلال رحلته الممتدة الكثير من الإنجازات وكان ولايزال مثالا للبذل والعطاء والإخلاص والتفاني في العمل من اجل تحقيق الخير لوطنه وأبناء شعبه الذين يبادلونه الحب والوفاء.

وقال ان سمو ولي العهد ضحى بالوقت والجهد من اجل الحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق الامن والأمان لأبنائها الذين يمتلك في قلب كل منهم رصيدا كبيرا من المحبة والتقدير والاعتزاز.

وأوضح الشيخ مشعل الأحمد ان سموه تميز على طول الدوام بنقاء القلب وكرم الخلق والتواضع والتسامح والتواصل مع أبناء وطنه والوقوف على احوالهم والاطلاع على شؤونهم وشجونهم ومشاركتهم افراحهم ومناسباتهم فترك في كل بيت موقفا انسانيا يعكس حبه لأبناء الكويت.

وقال ان سموه قائد ماهر صقلته المواقف والتجارب اكتسب الخبرة واستمد الحكمة والحنكة من قربه إلى حكماء الكويت وقادتها الذين غرسوا في نفسه كل مقومات النجاح التي استثمرها في جميع المواقع التي عمل بها والمناصب التي تبوأها.

واعرب عن اعتزازه وكل أبناء الكويت بمسيرة سمو الشيخ نواف الأحمد الحافلة بالأعمال الخالدة وجهوده المخلصة ومساهماته في احداث النقلة الحضارية الكبيرة التي حققتها الكويت بعد الاستقلال.

وقال الشيخ مشعل ان تاريخ الكويت سيذكر بكل فخر وعرفان الجهود التي بذلها سمو ولى العهد للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار للكويت ابان تسلمه مهام وزارة الداخلية في الثمانينيات إضافة إلى دوره الكبير في تطوير الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن أحدا في الكويت لا ينكر حرص سمو الشيخ نواف الأحمد على استقرار الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي ايمانا من سموه بأن قوة الكويت في وحدة أبنائها وصلابة مواقفهم وتلاحمهم وتكاتفهم.

وأوضح نائب رئيس الحرس الوطني بأن الذكرى الـ 13 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد منصب ولي العهد تمثل مناسبة عزيزة وغالية على أبناء الكويت حيث تواكب احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية المجيدة (العيد الوطني وعيد التحرير).

وأكد الشيخ مشعل في ختام تصريحه ان سمو ولى العهد يواصل عطاءه المشهود في استكمال المسيرة المباركة التي بدأها قائدنا وراعي نهضتنا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد من اجل تحقيق الخير والازدهار والتقدم لكويتنا الحبيبة وابنائها الاوفياء.

