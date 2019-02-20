وطن النهار

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يعتبر رمزا بارزا من رموز الكويت الكبيرة وركنا أساسيا من اركان نهضتها ورقيها والمحافظة على استقرارها وامنها وراعيا لوحدتها الوطنية واعلاء مصلحتها.

وأضاف الدعيج في بيان صحافي أمس بمناسبة الذكرى الـ 13 لأداء سمو ولي العهد القسم أمام مجلس الأمة في الـ 20 من فبراير عام 2006 أن التاريخ يذكر بالفخر والتقدير لسموه أنه صانع سياسة الكويت في مجالي الامن والدفاع، مشيرا إلى دوره الرائد في مكافحة الإرهاب الذي حاول زعزعة استقرار البلاد في الثمانينيات والقضاء عليه قضاء تاما.

وأكد أن سمو الشيخ نواف الأحمد حرص منذ عمله بالشأن العام في ريعان شبابه على أن تكون الكويت واحة للأمن والأمان والاستقرار معتمدا على وحدة نسيجها وعزيمة أبنائها الذين يعتبرهم الثروة الحقيقية والدائمة للكويت.

وأوضح أن سموه عندما تسلم مهام وزارة الداخلية استطاع أن يحقق نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية وتعزيز قدرات الكويت الأمنية والدفاعية ورفع كفاءتها البشرية والمادية حيث أولى اهتماما كبيرا بعمليات تدريب منتسبيها وتطوير الأدوات والإدارات حتى يكون على مستوى التحديات التي كانت تحيط بالبلاد في مرحلة مفصلية ومهمة من مراحل بناء الدولة الحديثة.

وقال الدعيج «لقد تشرفت في بداية حياتي العملية بالعمل تحت قيادة سموه فنهلت من حكمة سموه وخبرته وعطائه المتواصل وحبه الكبير للوطن الذي يعتبره أمانة غالية علينا جميعا أن نتكاتف لحملها والتضحية من أجلها والحرص على إيصالها إلى بر الأمان وتسليمها للأجيال القادمة كاملة غير منقوصة».

وأكد أن سمو الشيخ نواف الأحمد يتميز بسعة الصدر والهدوء وحسن القيادة ويجمع بين طيبة النفس والحزم في العمل والالتزام والإيثار والعطف والتسامح ونقاء النفس والقدرة على التعامل مع الأزمات والتحديات مشيرا إلى أن سموه كان معيار نجاح وإنجاز في جميع المناصب التي تبوأها والمواقع التي عمل بها.

وأوضح أن سمو ولي العهد شارك بإخلاص في مسيرة النهضة والبناء وأسهم بفعالية في بناء الدولة الحديثة وإرساء دعائمها وكان سموه ولايزال سندا وعضدا لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أجل بناء الدولة العصرية الحديثة التي تحقق الخير والتقدم والازدهار لدولة الكويت وأبنائها.

وقال الدعيج إن سمو ولي العهد مازال يواصل عطاءه الكبير لاستكمال مسيرة النهضة وتتويجها بتحقيق مرئيات صاحب السمو امير البلاد وفي مقدمتها تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي إضافة إلى (رؤية كويت جديدة 2035) التي تجسد مرحلة متميزة من البناء والانجاز.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية في ختام بيانه أن مسيرة سمو الشيخ نواف الأحمد تختزل حقبة مهمة وزاهرة من تاريخ الكويت، مشيرا إلى ان سموه كان شاهدا ومشاركا في جميع الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلالها.

