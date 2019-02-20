وطن النهار

بعث مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد وبالأعياد الوطنية، وفيما يلي نص البرقية المرسلة: «أتقدم باسمي وجميع العاملين بالمؤسسة بأصدق التهاني القلبية والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم ولاية العهد وبمناسبة الأعياد الوطنية، ونحن نهنئكم بهذه المناسبة السعيدة نود أن ننتهز الفرصة للتعبير عن بالغ اعتزازنا بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني لإعلاء وطننا الغالي والمُفعمة بمعاني الحب والوفاء التي تزخر بها قلوب أهل الكويت لسموكم، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يحقق كل ما تصبون إليه لبلوغ وطننا الغالي مزيداً من الرفعة والاستقرار، وأن يكون سموكم نموذجاً للمسؤولية الوطنية، ومثالاً حياً للعطاء والتواضع الذي لا يتوانى عن دعم طموحات شعب الكويت نحو مستقبل زاهر، آملين أن يحمل المستقبل كل الخير لكويتنا الحبيبة، ويسدد خطاكم تحت ظل قائد مسيرتنا سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه».

كما بعث ببرقية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هنأه فيها بالأعياد الوطنية لدولة الكويت الحبيبة.

