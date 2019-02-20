وطن النهار

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد له دور واضح ومحوري في نهضة الكويت وتطورها إذ شكلت بصماته في كل المناصب التي تبوأها علامة فارقة في مسيرتنا الوطنية.

وأضاف الروضان في بيان صحافي أمس بمناسبة الذكرى الـ 13 لتولي سمو الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد التي تصادف اليوم أن مسيرة سموه حافلة بالإنجازات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والتي أسهمت في تحقيق التقدم والتطوير للكويت في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والرياضية والتكنولوجية.

وأوضح أن سموه يعد أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال وقدم خلال رحلته الممتدة منذ مطلع الستينيات ولايزال يقدم الكثير من العطاء الوطني ويتمتع برصيد كبير من المحبة في قلوب الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة.

وذكر أن سمو الشيخ نواف الأحمد حمل العمل الوطني والمسؤولية والتفاني في خدمة وحب الكويت منذ بدايات سموه في العمل بالشأن العام وتولي مهام المسؤولية العامة مؤكدا أن سموه يعد نموذجا للسياسي المتسم بدرجة عالية من التفاني والانضباط وتحمل المسؤولية.

