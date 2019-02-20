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وطن النهار

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أحمد النواف: سمو ولي العهد رجل دولة من الطراز الأول


بعث محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة لسمو ولي العهد الشيخ  نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الـ 13  لاداء سموه  القسم أمام مجلس الأمة في 20 فبراير عام 2006  حيث اختارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليكون سنده وعضيده في بناء الكويت الحديثة ولإكمال ومواصلة مسيرة النهوض والتنمية لبناء مستقبل جديد وواعد للمواطنين وللأجيال القادمة .
وأكد المحافظ خلال تصريح له: انه وتزامنا مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 58 والذكرى الـ 28 للتحرير والذكرى الـ13 على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم ، يصادف اليوم مرور 13 عاماً على اداء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد القسم امام مجلس الأمة والتزكية السامية لسموه وتوليه وليا للعهد والذي يعتبر أحد أبرز من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال  الى أن عطاء وخبرة سمو ولي العهد في المجال السياسي من خلال توليه عدة حقائب وزارية منذ استقلال البلاد صقلت به الحنكه ليصبح رجل دولة من الطراز الأول يتعامل مع الاحداث بذكاء وخبرة مما جعله مدرسة سياسية يحتذي بها الجميع.


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