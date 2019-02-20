وطن النهار

شددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، على ضرورة توجيه الجهود وتوحيدها للتعاون مع الدولة لتحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي لتحقيق رؤية الكويت 2035في تنمية البلاد انطلاقا من مبدأ التعاون على الخير، مؤكدة أن حرية العمل النقابي وحمايته وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنظمه تعد من العوامل التي تساهم في تعزيز مكانة الكويت بين دول العالم.

وأكد العقيل خلال رعايته ملتقى اتحاد النقابيين الذي نظم مساء أمس الاول تحت شعار «شركاء فى تحقيق رؤية 2035» في فندق كراون بلازا، ان العمل النقابي أهداف نبيلة ذلك أن الأصل في هذا العمل هو الانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي المنظم بهدف الاستفادة من القدرات والطاقات المتنوعة لجميع الأعضاء في المنظمات النقابية

وأشارت إلى اهمية الدور المسؤول للنقابات في تنمية المجتمع وأهمية دورها في مساعدة الدولة في نشر التوعية التنموية والتعريف برؤية الكويت 2035، مشيرة إلى اننا جميعا نستطيع المشاركة في تحقيق هذه الرؤية ودفع عجلة التنمية الى الامام.

وأضافت: «من ركائز خطة التنمية ركيزة مهمة تحمل عنوان «ادارة حكومية فاعلة « تهدف الى اصلاح الممارسات الادارية وتطوير نظم الادارة العامة ومحاصرة البيروقراطية من خلال عدد من البرامج ومنها برنامج الحكومة الالكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين طرق تقديم الخدمات العامة بهدف جعلها ايسر واسرع واقل كلفة فضلا عن برنامج هام من البرامج التي تحقق الادارة الحكومية الفاعلة هو برنامج الحوكمة المؤسسية التي تعد احد أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة وتقليص الدورة المستندية واعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».

وأكملت: «من هذا المنطلق ادعو جميع المنظمات النقابية الذين هم في الاساس يمثلون شريحة موظفي الدولة الى تضافر كافة الجهود من اجل تحقيق الادارة الحكومية الفاعلة احد ركائز خطة التنمية وذلك من خلال بذل المزيد من الجهد وآداء العمل بكل اخلاص وتأدية الواجب الوطني على أكمل وجه وبذلك نستطيع أن نحقق التنمية المنشودة والعمل من اجل حاضرنا ومستقبل الاجيال القادمة.

