وطن النهار

عقدت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني أول من امس في مقر الجمعية بدار معرفي في منطقة الدسمة اجتماع الجمعية العمومية العادية عن العام 2018 ، تم فيها مناقشة جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن مناقشة التقرير الاداري لعام 2018 ومناقشة التقرير المالي عن العام 2018 والمصادقة على البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية، ومناقشة الميزانية التقديرية للسنة المالية 2019 والتجديد للمراقب المالي للحسابات، كما شهدت الجمعية العمومية الموافقة والتزكية للأعضاء المرشحين لمجلس الادارة للعامين المقبلين وهم: راكان خالد العجمي والمحامي حسين علي الغريب والاعلامي علي حسن الريس وبيبي محمود عاشور والمحامي عدنان محمود ابل والاعلامي بسام منصور الجزاف والصحافي خالد محمد الخالدي وعلي القبندي وم. نايف سماوي الظفيري، حيث نالوا ثقة أعضاء الجمعية العمومية .

