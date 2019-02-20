وطن النهار

عبر وكيل الديوان الأميري لشؤون الأسرة الحاكمة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد لدى زيارته أمس لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» والمقام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، عن سعادته وانبهاره بما شاهده في أجنحة المعرض، مؤكدا أن السعودية والكويت «دولة واحدة وشعب واحد ومصير واحد ومستقبل واحد».

وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض ولجميع القائمين على المعرض، قائلا: «نقدر العمل الجبار لتنفيذ المعرض والحفاظ على مقتنيات الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وابرازها بشكل يليق بمقامه».

وأضاف الشيخ صباح الناصر: «في الكويت نشعر بتأثر كبير بالملك فهد بن عبدالعزيز والموقف التاريخي في نصرة دولة الكويت وأهلها»، مشيرا الى أن العلاقات ممتدة وتاريخية ولها جذورها منذ عهد الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح رحمهما الله.

وقال ان تنظيم معرض «الفهد.. روح القيادة» في دولة الكويت دليل على حب قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها للكويت وأهلها وتقديرا لهم، ونعتز كثيرا ونتشرف باحتضان المعرض وفعالياته.

من جانب آخر، أكد مشاركون في ندوة العلاقات السعودية - الكويتية التي أقيمت ضمن فعاليات معرض (الفهد.. روح القيادة) خصوصية العلاقة المشتركة بين البلدين والتي تتسم بطابع خاص وفريد من نوعه.

وأشار المشاركون في الندوة المقامة ضمن المعرض الذي يستضيفه مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حتى الـ23 من شهر فبراير الحالي إلى حرص البلدين على تقوية العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات جميع بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.

وذكر المشاركون في الندوة المعنونة (العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر) والتي أدارها الإعلامي محمد الملا أن العقلانية والحكمة في التعامل مع القضايا والأحداث الإقليمية والدولية تعد السمة الرئيسة للبلدين.

من جانبه قال الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالله بشارة في مداخلة له إن «الملك فهد بن عبدالعزيز قام بدور رئيس ومحوري في تأسيس (مجلس التعاون)».

وأضاف بشارة أن الملك فهد بن عبدالعزيز كان يؤكد دائما ضرورة تعاون وتوافق دول الخليج العربي كما كان حريصا على تعزيز الأمن الداخلي لدول الخليج وتحفيز مساهمة الدول العربية والتعاون معها ومراعاة البعد العالمي.

بدوره قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم النحاس في كلمة مماثلة إن العلاقات السعودية - الكويتية شهدت محطات رئيسة منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - عنوانها الأخوة الراسخة.

من جانبه قال الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة فاضل في كلمته إن العلاقات بين البلدين الممتدة عبر التاريخ قائمة على روابط الدم والدين واللغة والتاريخ والتراث المشترك.

من جهته قال المحلل السياسي الدكتور عايد المناع إن التنسيق السعودي - الكويتي أزلي وتاريخي إذ تجمعهما روابط وثيقة في مجالات المجالات مضيفا أن تأسيس مجلس التنسيق المشترك جاء لتعزيز التعاون الثنائي.

يذكر أن المعرض الذي انطلق في الـ11 من شهر نوفمبر الحالي برعاية سمو أمير البلاد خصص جناحا بعنوان (أخوة راسخة) يجسد العلاقات السعودية - الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ مبارك الصباح رحمهما الله وحتى وقتنا الحاضر عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة.

ويسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى باستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوغرام والتقنيات الصوتية الحديثة.

