وطن النهار

دعا رئيس فريق الفارسي للطائرات الورقية عبدالرحمن شيخان الفارسي الجمهور الكريم من المواطنين والوافدين المقيمين على أرض الكويت الغالية لحضور «مهرجان الفارسي للطائرات الورقية» السنوي السابع عشر، والذي يقام هذا العام برعاية وحضور محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا، وبرعاية عدد من الجهات الداعمة، وذلك من الساعة السابعة حتى التاسعة من مساء يوم غد الخميس في ساحة الصفاة، قرب سوق المباركية. وأكد الفارسي حرص الفريق بكامل أعضائه على المشاركة الفاعلة والحيوية في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، وهذه المشاركة واجب وطني، خصوصاً أن أعيادنا تجتمع فيها عدة مناسبات سعيدة على قلوب جميع الكويتيين فنحن نحتفل بالذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وكذلك تولي سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد، كما نحتفل بالذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال والذكرة الثامنة والعشرين لتحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم. وأشار الفارسي الى أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان والعروض الممتعة التي ستدخل الفرح والبهجة الى قلوب الجميع، بما تتضمنه من مهارات متميزة للمشاركين اضافة الى دقة وروعة العروض التي يشارك فيها مع فريق الفارسي نخبة من أمهر هواة وعشاق الطيران الورقي، والتي تأخذ أشكالاً متعددة وحركات مدروسة بدقة. ووعد الفارسي الجمهور الكريم بالعديد من المفاجآت خلال العرض، والذي يهدف أيضاً الى الكثير من الأمور كالاهتمام بالبيئة، وتنمية الانسان واظهار قدراته المتنوعة، وأهمية التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق ليخرج العمل والعرض بشكله النهائي على أحسن صورة، وبما يوصل الرسالة الهادفة للمهرجان، ويعكس الجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين وتبادل الأدوار وتكاملها فيما بينهم، مع اظهار الوجه الايجابي للكويت وما يمتلكه شبابها من مهارات متميزة كنظرائهم في الدول المتقدمة لاسيما أن للفريق مشاركات دولية نالت اعجاب المتابعين وحصدت جوائز متنوعة في هذا المجال. وتوجه الفارسي بالشكر والتقدير الى راعي المهرجان محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا، والى جميع الرعاة والداعمين وفي مقدمتهم «KIB»، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، ومركز العمل التطوعي، ومجموعة الفارسي، وجريدة الأنباء، واذاعة FM888، و«مارك وماكرس»، على ما قدموه من دعم ورعاية متميزة لانجاح المهرجان.

