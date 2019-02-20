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العبدالجليل: «المكتبة الوطنية» ذاكرة الوطن


أكد المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل أن المكتبة ستبقى ذاكرة الوطن وارشيف الامة لتؤكد أن الكويتيين من خلال الكتب والدوريات والمخطوطات والوثائق والمعلومات باقون على العهد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العبدالجليل خلال احتفال المكتبة بأعياد الكويت الوطنية وهي مناسبة رفع العلم وعيد الاستقلال الـ58 وعيد التحرير الـ28 والذكرى الـ13 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.
وأكد العبدالجليل قدرة أهل الكويت في تكريس السيادة والحرية والبقاء على العهد والوفاء والعطاء الذي يتجدد كل عام لخدمة الكويت.


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