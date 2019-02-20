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وطن النهار

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دعاهم إلى التحلي بقيم ومبادئ الدين الحنيف

نائب رئيس الحرس الوطني للضباط الجدد: الوطن ثم الوطن ثم الوطن


استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بالرئاسة العامة للحرس الوطني ضباط الحرس الوطني الجدد، خريجي الدفعة (22) من الطلبة الضباط الجامعيين خريجي كلية علي الصباح العسكرية، والدفعة (14) من كلية أحمد بن محمد العسكرية بدولة قطر الشقيقة.
وحضر الحفل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، والمعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني.
وألقى الشيخ مشعل الأحمد كلمة نقل خلالها تهاني سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني إلى الضباط الجدد، بتخرجهم وانضمامهم إلى صفوف الحرس الوطني، مشيدا بتفوق أحد الخريجين وحصوله على المركز الأول على دفعته بكلية أحمد بن محمد العسكرية بدولة قطر الشقيقة. وأكد تسليح الضباط «بغرس العقيدة الراسخة للدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه». مشيرا إلى أن «التميز في أداء العمل معيـار يعتمده الحرس الوطني للمفاضلة بين منتسبيه». وأوصى الخريجين بالقول «الوطن.. ثم الوطن.. ثم الوطن.. أمانة في أعناقنا جميعاً»، كما نصحهم بالتحلي بقيم ومبادئ الدين الحنيف، «وأن يكونوا الصورة المشرفة للحرس الوطني داخل وخارج أسوار معسكراته». وخلال الحفل أدى الخريجون القسم، متعهدين بالذود عن الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.
وفي ختام الحفل، قام الشيخ مشعل الأحمد بتكريم المتميزين من الضباط الجدد.


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