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وطن النهار

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النائب الأول استقبل رئيس المجلس البلدي وأندرو


استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في قصر بيان أمس، رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة، حضر اللقاء نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري.
كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير التجهيز العسكري البريطاني ستيوارت اندرو يرافقة مدير الأعمال الجوية البريطاني كريستوفر بوردمان .
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، معرباً معاليه عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها .
حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد السيد مايكل دافنبورت والملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد طيار فينلي ماكلين.


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