وطن النهار

نيويورك - «كونا»: شارك مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في زيارة رسمية لمجلس الامن الى كوت ديفوار وغينيا بيساو خلال الفترة من الـ14 وحتى الـ17 من الشهر الحالي وذلك لاطلاع اعضاء المجلس على الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدين.

وقالت بعثة الكويت لدى الامم المتحدة في بيان مساء أول من امس ان اعضاء مجلس الامن التقوا خلال المحطة الاولى في رحلتهم الى كوت ديفوار بنائب رئيس كوت ديفوار دانييل كابلان دانكان ووزير الخارجية مارسيل امون تانو اذ تم مناقشة تدابير الحكومة لترسيخ الاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية.

واضافت ان اللقاء تناول تحسين الاوضاع المعيشية وسبل الانتقال من مرحلة النزاع الداخلي واعمال العنف التي مرت بها كوت ديفوار في السابق الى مرحلة تعزيز الاستقرار السياسي والامني فضلا عن الاستعدادات الوطنية لعقد الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

