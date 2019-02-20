وطن النهار

قال الرئيس الفخري للمجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الشيخ احمد العبدالله إن استخدام نظام «jis» وربطه بجميع المؤسسات الحكومية سيسهم في الحد من انتشار الفساد الاداري عبر توثيق وتأكيد البيانات والمعلومات بمواصفات واحدة فضلا عن اهميتها في اتخاذ القرارات بفعالية عالية.

وافاد العبدالله خلال افتتاح مؤتمر الكويت الحادي عشر لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية بأن تطبيق هذا النظام على الخدمات الطبية على سبيل المثال سيعمل على توفير سرعة الاستجابة للحوادث المرورية الطارئة من خلال تحديده لأقرب وحدة اسعافات من مكان المبلغ عن الحادث فضلا عن ايجاد طرق مرورية بديلة للطاقم الطبي.

وأضاف ان المجموعة الكويتية عبارة عن منظمة غير ربحية تهدف الى وصول قطاع تكنولوجيا المعلومات الجغرافية الى اكبر عدد من المستفيدين سواء على مستوى الافراد او المؤسسات مؤكدا أن تطبيقها بفعالية سيحسن من ترتيب مؤشر الكويت الدولي من خلال تطبيقها لاخر تطبيقات التكنولوجيا الرقمية.

واوضح العبدالله ان تقنية «jis» متطورة وتحدد المعلومات المكانية من اجل الاستخدام الشخصي، اما الجانب المؤسساتي نأمل من الحكومة ان تستخدم هذه التكنولوجيا في ربط الجهات والمؤسسات الحكومية، مشددا على انه اذا لم يكن هناك ربط فيما بينها سيبقى الفساد، لاسيما ان الـ «jis» لايعطي مجالاً للموظفين وغيرهم في التلاعب بالمعلومات، حيث انه مع الربط ستكون كل البيانات مكشوفة للعيان ..وسوف تستدل على المتلاعبين.

واكد العبدالله أن عدم استخدم نظام وتقنية الـ jis في مدينة صباح الاحمد عرضها للغرق، لافتا إلى انه لو تم استخدام هذه التقنية في الجهات الحكومية او القطاع الخاص سنجد اننا قفزنا لخطوات متقدمة وستعرف دول العالم مكانة الكويت لو تم عمل هذه التقنية الجغرافية

بدوره قال عضو اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وعضو في المجموعة الدكتور جاسم العلي ان اللجنة تقوم سنويا بتنظيم المؤتمر، من خلال المجموعة والتي وهي عبارة ان فريق عمل تطوعي في هذا المجال، بالاضافة كل شخص يقدم معلوماته حسب موقعه وتخصصه سواء في القطاع الحكومي او أساتذة في جامعة الكويت .

واوضح العلي ان نظم المعلومات الجغرافية عبارة عن معلومات مكانية لاي شي موجود على سطح الأرض، بالاضافة لاهميته لكل وزارات الدولة التي تقدم خدماتها من خلال هذه النظم، مؤكدا ان هدف المؤتمر تسليط الضوء على آلية التعاون مابين مؤسسات الدولة، لاسيما الشراكات فيما بين نظم المعلومات وشركة مايكروسوفت، حيث انها تقوم بعمل خرائط «الاوتو ديسك» التي تؤدي لتطوير العمل والتكنولوجيا وتقديم رؤية أفضل واتخاذ قرار حسب المنفعة العامة للدولة.

من جانب اخر قالت مراقب تخطيط المشروعات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات نجاة إبراهيم ان اللجنة الوطنية برئاسة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تضم 16 جهة حكومية. واوضحت ان اللجنة قامت بدراسة الوضع الحالي للجهات عن طريق عروض مرئية تمت من خلال الاجتماعات، حيث قمنا بعمل استبيانات للجهات الحكومية من اجل تنظيم العمل بتشكيل فرق عمل من اجل دراسة استشارية لمشروع البنية التحتية المكانية، لافتة إلى انه سيقوم بربط جميع الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال التبادل الجغرافي للبيانات من خلال موقع واحد بشرط ان كل جهة تعمل وفق مكانها واختصاصها من حيث تحديث البيانات والمعلومات، لكن المعايير ستكون موحدة. وأشارت الإبراهيم إلى ان المعلومات الجغرافية ستفيد متخذي القرار باتخاذ القرارات السرية، حيث انه لو تم تحديد مدن سكنية فالمعلومات الجغرافية ستكون مدونة على جهاز آلي وبضغطة زر يتم تحديد الارض دون حاجة إلى زيارة ميدانية قد تمتد إلى أربعة أشهر.

