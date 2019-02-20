وطن النهار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع بوركينا فاسو بقيمة 4?5 ملايين دينار للاسهام في تمويل مشروع (طريق توغان واهيغويا).

وقال الصندوق في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن المشروع يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر دعم تكامل شبكة الطرق ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف النقل ما يسهم في خدمة جهود التنمية الزراعية بمنطقة المشروع ويخلق فرص عمل وتيسير الحصول على الخدمات.

وأوضح أن المشروع يتكون من أعمال تحسين الطريق الحالي الذي يبلغ طوله 94 كيلومترا إلى طريق مسفلت بحارتين وبعرض 7 أمتار مع أكتاف جانبية بعرض 1?5 متر لكل جانب إضافة إلى أعمال تحسين 10 كيلومترات من الطرق الحضرية داخل مدينة (واهيغويا) وتعبيد حوالي 20 كيلومترا من المسالك الريفية. وأضاف أن المشروع يتضمن تشييد ست مظلات أسواق للمنتجات الزراعية داخل قرى يمر بها طريق المشروع إضافة إلى أعمال منشآت تصريف المياه وأعمال تشييد محطتين لتحصيل رسوم العبور على الطريق وغيرها من الخدمات الأخرى.

