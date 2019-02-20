الأولى

في خضم احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، وبذكرى تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، تطل علينا اليوم الذكرى الثالثة عشرة لتولي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منصب ولاية العهد، ولاشك أن اختيار سمو الشيخ نواف الأحمد لهذا المنصب جاء تقديرا لمكانته العالية، وخدماته الجليلة لوطنه، ولأهل الكويت، الذين يكنون لسموه كل الاحترام والتقدير.

والمتتبع لتاريخ سمو الشيخ نواف الأحمد يجد سجلاً حافلاً بالعمل المخلص الدؤوب والخدمات العظيمة، والمواقف المشهودة لرجل كانت الكويت ومازالت في عينه وقلبه، وشعبها دائماً في فكره ونهجه وعمله، فقد تقلَّد سموه العديد من المناصب، التي حملته المسؤوليات الجسيمة وقد تولاها سموه باقتدار وحكمة.

والحديث عن الشيخ نواف الأحمد ذو شجون، فأنت تتحدث عن رجل كريم الخصال، متواضع إلى أبعد الحدود، لا تفارق الابتسامة وجهه مهما كان الموقف صعباً، رجل عرف عنه الحكمة في القول والجدية في العمل، والإخلاص في التعامل، والشجاعة في المواقف، رجل نذر نفسه ووقته وجهده لعزة وطنه، ورفعة شعبه، فكان طبيعياً أن يكون في قلب كل كويتي.

ولاشك أن مآثر ومواقف ومبادرات سمو ولي العهد وإخلاصه في عمله وولائه لأميره ووطنه أكبر من أن تعد أو تحصى، واليوم ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد منصبه، نسأل الله أن يعينه على أداء مسؤولياته ولياً للعهد، وحافظاً للأمانة، وعضداً، وسنداً لسمو الأمير حفظه الله، وأن يلهمه الحكمة والقوة، والصبر ليظل ذخرا لهذا الوطن وشعبه.

وحفظ الله الكويت، وشعبها من كل مكروه.

