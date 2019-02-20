الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

وقال سموه في رسالته: يطيب لي أن أعرب عن خالص التهاني وصادق التمنيات لسموكم بموفور الصحة والعافية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم ولاية العهد منتهزا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا للاشادة بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني المطلق والعطاء الذي لا ينضب في خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم مؤكدين أنها محل الفخر والاعتزاز وتحظى بتقديرنا وثناء أهل الكويت جميعا سائلين الباري - جل وعلا- التوفيق للجميع وأن يبارك كافة الجهود للارتقاء بمقومات وطننا الغالي والنهوض به لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الامن والأمان والرخاء.

وهذا وقد تلقى سمو أمير البلاد رسالة شكر جوابية من سمو ولي العهد قال سموه فيها: بعميق الشكر وعظيم الامتنان تلقيت أغلى التهاني من لدن مقام سموكم السامي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليتي ولاية العهد وتشريفي بثقتكم الغالية التي أعتز بها كثيرا.

واضاف سموه: وإذ يطيب لي أن أتقدم لسموكم - رعاكم الله- بأجزل آيات الشكر والعرفان فإنني اغتنم هذه الفرصة لأعرب بكل إجلال وتقدير عن اعتزازي بنهج سموكم وآرائكم السديدة وخطاكم الثابتة لأجل تحقيق نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي الكويت.

وقال سموه: وفي هذا المقام فإنني أتوجه إلى المولى - عز وجل- رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته رمزا وفخرا للكويت وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني

كما تلقى سمو ولي العهد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها باسمه وأعضاء مجلس الأمة عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة السعيدة على قلوب أهل الكويت قاطبة وتهنئة نابعة من أعماق الفؤاد محفوفة بالضراعة الى الله جلت قدرته ان يحفظ سموه بعين عنايته ورعايته لهذا الوطن المعطاء وأن يفيء على بلدنا العزيز من فيض ألائه وكرم عطائه أمنا وأمانا وسؤددا ورخاء لا يتبدد ولا يزول وأن يجعل أيامنا جميعها أعيادا تتوالى في رحاب سمو أمير البلاد وبمؤازرة سموه وأدام عزهما وأعلا رايتهما وأبقاهما للكويت وشعبها عونا وملاذا ومنارة إشعاع تضيء طريق الهدى امامه ويزيده عزا ورفاهية وشموخا.

كما تلقى سمو ولي العهد رسالتي تهنئة من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد أعربا فيها عن اسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبة سائلين المولى العلي القدير ان يحفظ سموه عضدا متينا لسمو امير البلاد وان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ كويتنا الغالية بنعمتي الامن والأمان وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والازدهار مشيدين بكل فخر واعتزاز ما تشهده الكويت العزيزة في هذه الأعوام من إنجازات عديدة في شتى المجالات عمت ارجاء البلاد وجعلت الكويت نموذجا يحتذى ومنارة للانسانية يهتدى بها مؤكدين بان هذه الإنجازات كانت وما زالت ثمرة توجيهات سمو امير البلاد المفدى وبمؤازرة سموه نحو الوصول بوطننا الحبيب الى ارقى مكانة بين الدول.

كما تلقى سمو ولي العهد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد ثمن من خلالها ببالغ الاعتزاز مسيرة سموه المشرفة لخدمة وطننا الحبيب والتي كان خلالها مثالا للبذل والعطاء ونموذجا يحتذى به في التفاني والتضحية مما حفظ لسموه مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين تقديرا مستقرا في نفوسهم وضمائرهم سائلا الله عز وجل ان يوفق سموه دوما لكل خير وأن يديم على أبناء وطننا العزيز نعمة المحبة والمودة والالفة التي تجمعهم عبر السنين.

وتلقى سمو ولي العهد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمنها باسمه وباسم الوزراء أطيب آيات التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا متوجها بصادق الدعاء الى المولى سبحانه وتعالى ان يحفظ سموه ويبارك جهوده عاما بعد عام لمواصلة مسيرة الإنجاز والوفاء لوطننا العزيز ونشر المحبة والوفاق وتعزيز التلاحم والوحدة بين أبنائه الاوفياء مستذكرا بكل التقدير والاعتزاز مسيرة سموه الحافلة بالبذل والعطاء مستلهما العزم من توجيهات سموه السديدة على مواصلة الإخلاص في العمل والتفاني في خدمة بلادنا الحبيبة وابنائها الشرفاء متمنيا لسموه دوام نعمة الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام التقدم والازدهار والعزة والرفعة.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ضمنها باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات متضرعا الى المولى عز وجل ان يمن على سموه بنعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء معاهدا سموه بانه على الولاء والوفاء وحمل الأمانة باقون في المحافظة على امن واستقرار بلدنا العزيز سائلا الله العلي القدير ان يديم على دولتنا العزيزة نعمة الامن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا سمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسائل شكر جوابية أعرب فيها سموه عن جزيل الشكر والامتنان على ما تضمنته تهنئتهم من أطيب الدعوات وخالص التمنيات سائلا المولى - عز وجل- ان يديم عليهم موفور الصحة والعافية وان يوفقهم جميعا لما فيه الخير لأجل خدمة وطننا الغالي وان يديم عليهم نعمة الامن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة وأهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.