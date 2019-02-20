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تجتمع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ظهر اليوم للنظر في مشاركة وفد وزارة الخارجية في مؤتمر وارسـو، والاطلاع على آخر المستجدات في السـاحة الإقـلـيـمـية بحضــــــور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. إلى ذلك، أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل أبل عن موافقة اللجنة امس على اقتراح بقانون لإنشاء لجنة طبية مختصة بإرسال المرضى للعلاج بالخارج، مشيراً الى احالته إلى اللجنة الصحية لإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس. وأوضح أن الاقتراح جاء ليقرر ان تعمل اللجنة المقترحة على حفظ العدالة بين المواطنين، من خلال معايير ثابتة، موضحا أن التشريعية استحسنت الفكرة، ورأت فيها معالجة لما يعانيه المواطنون حاليا من قرارت اللجان غير المستقلة، ومن قرارات بعض الأطباء التي تخضع لشبهات تدخل الأهواء في اتخاذ القرار. وقال إن اللجنة وقفت على أن بعض الأطباء يرون في موافقتهم على علاج المرضى بالخارج منقصة ضمنية لخبراتهم وإمكاناتهم، فضلا عن ان الوضع الحالي عرضة لتغير سياسة بتغير الوزراء. وكشف ابل عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون لحظر التعيين في الحكومة بدرجة وزير، واحالته إلى اللجنة المالية لإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس، لافتا إلى موافقتها كذلك على تعديلات على مشروع قانون إنشاء السجل العيني، وهو المعني بتأسيس سجل تاريخي لتداولات العقارات وتوفير صحيفة لكل عقار، تبين أوصافه والحقوق القانونية المتعلقة به.

وختم بقوله: نظرت اللجنة اقتراحا يتعلق بإصدار الشركات، ويتصل باختصاص الجمعية العمومية العادية بتعيين وإقالة المدير العام.