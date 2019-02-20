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قتل ارهابي انتحاري ضابطا وعنصرين من الشرطة المصرية بعد أن حاصروه في محيط الجامع الأزهر وسط القاهرة. فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التصدي للارهاب والفكر المتطرف يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره.... (طالع ص 18).

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية ان قوات الأمن تعقبت مساء الاثنين شخصا كان قد ألقى عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام مسجد الاستقامة بالجيزة يوم الجمعة الماضي، وأوضح البيان أن قوات الأمن حاصرت الارهابي، لكن عبوة ناسفة كانت بحوزته انفجرت.

وأشارت وزارة الداخلية الى أن القتلى وثلاثة مصابين ينتمون لقطاع الأمن الوطني والبحث الجنائي فيما قالت مصادر طبية ان ثلاثة مدنيين هم سيدة وشخصين احدهما أجنبي أصيبوا في الانفجار. وأكد مسؤولون أمنيون أن قوات الشرطة حددت هوية الارهابي مؤكدة أنه يدعى الحسن عبد الله (37 عاما) وأوضحوا أنه تم العثور في مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر على عبوة ناسفة أخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها. وقالت الداخلية المصرية في بيانها انّ الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر عن مصرع الارهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة واصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.

وبحسب مقطع فيديو تبثه قنوات التلفزيون المحلية ومأخوذ من كاميرات المراقبة في المنطقة، فان شخصا يرتدي ما يشبه قناعا طبيا على وجهه ويستقل دراجة يقوم بشد شيء ما من السترة التي يرتديها عندما اقترب منه شرطيان ويحاولان القبض عليه فيقع انفجار على الفور.

الى ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التصدي للارهاب والفكر المتطرف يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية.

وشدد السيسي، خلال استقباله امس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية على أهمية مفهوم الارادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة لتمكينها من التصدي بفاعلية للتحديات المشتركة مثل الارهاب والفكر المتطرف، والذي يعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذي يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها.

وأضاف السيسي أن مكافحة الارهاب هي أحد أهم حقوق الانسان، وهو الحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.