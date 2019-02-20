مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي موجوداته بنهاية شهر يناير 2019 بالغاً بحدود 74 مليون دينار بالغاً 10.862 مليارات مقابل 10.788 مليارات بنهاية ديسمبر 2018.

ووفق بيانات المركزي، فقد بلغت قيمة الأرصدة النقدية والحسابات الجارية والقروض لدى البنوك ومؤسسات محلية حوالي 10.66 مليارات دينار بنهاية يناير مقابل 10.5 مليارات بنهاية ديسمبر 2018. وقد استقرت حسابات وودائع البنوك المحلية عند مستويات تقترب من مستوى 4 مليارات دينار، حيث بلغت 3.993 مليارات مقابل 3.991 مليارات بنهاية ديسمبر.

وفي سياق متصل، تراجعت قيمة النقد المتداول والمسكوكات خلال يناير الماضي بنسبة 0.74 في المئة على أساس شهري حيث بلغ إجمالي النقد المتداول والمسكوكات في يناير 2019 تراجع إلى 1.742 مليار دينار، مقابل 1.755 مليار دينار في ديسمبر السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع النقد المتداول والمسكوكات في يناير بنسبة 2.5%، مقارنة بنحو 1.669 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2018. وبلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة نحو 1.714 مليار دينار، فيما سجلت المسكوكات نحو 27.66 مليون دينار بالشهر الماضي.

وجاء فئة الـ20 دينار كأعلى قيمة بنحو 1.016 مليار دينار، تلتها فئة الـ 10 دنانير بنحو 552.2 مليون دينار.

وعلى صعيد المسكوكات، جاءت الـ 100 فلسا الأعلى قيمة بنحو 12.34 مليون دينار، ثم فئة الـ50 فلسا بقيمة 12.34 مليون دينار.

