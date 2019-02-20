مال وأعمال

قامت شركة أصول للاستثمار، المدرجة ببورصة الكويت أول أمس الأحد، بشراء 20.5 ألف سهم في مجموعة أسس القابضة. وأعلنت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أمس، أن الشراء تم عن طريق رئيس «أسس» الذي يمثل «أصول» في مجلس الإدارة. وأوضحت البورصة أن الشراء تم على أساس سعر 101 فلس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.07 ألف دينار. ويبلغ رأسمال «أسس» 10 ملايين دينار، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد. يُذكر أن أسامة فهد الجار الله يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «أسس»؛ وهو ممثل عن شركة أصول للاستثمار التي تمتلك الحصة الأكبر في المجموعة بنسبة 26.11%. كما تمتلك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ومجموعتها حصة بنحو 21.5% في رأسمال «أسس»، بينما يمتلك نبيل رشدان النويعير حصة بنسبة 6.5% في رأسمال الأخيرة. وأنهى سهم «أسس» جلسة اليوم بالبورصة مُرتفعاً بنحو 2% عند سعر 104 فلوس، وذلك بتداول 114.5 ألف سهم بقيمة 11.8 ألف دينار.

