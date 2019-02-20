مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، حيث صعد المؤشر العام 0.67% إلى النقطة 5220.66 رابحاً 34.63 نقطة، وارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.53% و0.72% على الترتيب. وعكس اتجاهه السلبي في الجلسات السابقة إثر عمليات الشراء على الأسهم القيادية لاسيما أسهم القطاع المصرفي بعد النتائج المالية القوية المسجلة في عام 2018. وألقت ترسية مزايدة البورصة على تحالف الخرافي والبحر والمشغل العالمي بورصة أثينا الخميس الماضي بسعر 237 فلساً للسهم أجواء ايجابية على السوق والذي يُعد حدثاً مهما للاقتصاد المحلي ومن المنتظر أن يكون له أثر جيد على التدفقات وتحفيز المستثمر الأجنبي، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر. وقد سجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم يتصدرها الخدمات المالية بنمو نسبته 1.09%، فيما تراجعت مؤشرات قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية بواقع 0.54% للأول، و0.2% للثاني. وجاء سهم «التمدين الاستثمارية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 13.5%، فيما تصدر سهم «أركان» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 13%. وتزايدت سيولة البورصة اليوم 25% إلى 22.67 مليون دينار مقابل 18.18 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 40.9% إلى 169.96 مليون سهم مقابل 120.67 مليون سهم. وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.27 ملايين دينار مُرتفعاً 1.16%، فيما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات بتداول 19.84 مليون سهم مُرتفعاً 4.27%.

